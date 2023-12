Miss France 2024 - Sandra Bak, Miss Corse : "Je reçois énormément de messages de soutien des Corses"

- L’élection Miss France approche à grands pas, dans quel état d’esprit êtes-vous ?

- J’ai encore du mal à réaliser que je vais passer en direct à la télévision, mais je suis vraiment très excitée parce que je vis depuis le début de l'aventure Miss France un rêve de petite fille.



- Cela fait maintenant 112 ans qu’une miss corse n’a pas été élue miss France, la dernière en date étant Pauline Pô en 1921, pensez-vous pouvoir ramener la couronne sur l'île ?

- Ce qui est sûr, c’est que je reçois énormément de messages de soutien de la part des Corses. C’est quelque chose qui me touche profondément et qui m’encourage encore plus dans le fait d’y croire. Je vais vraiment tout donner pour tenter d’aller chercher cette couronne.



- Si vous êtes élue Miss France, quelles seront les causes qui vous tiendront particulièrement à cœur ?

- Si je suis élue Miss France, j'aimerais défendre l'inclusion à l'école d'un point de vue général que ce soit pour des élèves en situation de handicap, des élèves malades. Mais aussi pour des élèves précaires ou issus d'un autre pays. Il s'agit d'un sujet qui me touche, et ce, depuis maintenant de nombreuses années. En plus de cela, je viens de valider mon Master MEEF pour devenir professeure des écoles ce qui m’a vraiment permis de voir ce qu’il en était sur le terrain.



- Et si vous n’êtes finalement pas élue Miss France ?

- Même si je ne suis pas élue Miss France cette aventure restera à jamais gravée dans ma mémoire. Ce qui est certain, c’est que je suis et je resterai Miss Corse 2023 et c’est déjà une grande fierté pour moi. L'aventure Miss France est une expérience vraiment unique, je pourrais même dire que c’est un peu une école de la vie parce que nous sommes sans cesse obligées de nous surpasser. Je suis également très contente parce que j’ai pu, au cours de cette expérience, faire de très belles rencontres.