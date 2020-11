Miloud Mesghati, président du culte musulman de Corse : "Je crains tous les jours l'amalgame"

- Il n'y a pas de mots devant une telle barbarie. C'est plus que choquant et très inquiétant de constater que certaines personnes au nom d'un islam qu'ils ne connaissent pas puissent commettre de pareilles atrocités. Le bien vivre ensemble se conjugue aussi au niveau des religions et puis il ne faut pas oublier que nous sommes dans une démocratie, dans un pays laïc où la liberté d'expression est une loi fondamentale. Je suis un républicain et le plus important est le respect de l'homme. Toutes ces actions sont faites pour diviser et le danger est là. Nous ne devons pas succomber à cette tentation. Ce serait une victoire pour ceux qui commettent ces crimes.

- Comment le responsable du culte musulman que vous êtes vit ces moments difficiles ?

- Je condamne, bien entendu, avec la plus grande fermeté toute sorte de violence, mais ce qui s'est passé, ces derniers jours, dépasse l'entendement. Mettre à mort des innocents au seul nom de la religion est quelque chose d'inacceptable et il faut que les musulmans fassent bloc contre ceux qui attisent la haine. Les musulmans sont condamnés deux fois, en tant que républicains et en tant que musulmans. L'islam ce n'est certainement pas ce déferlement de haine. L'islam c'est la tolérance envers tous les êtres humains. Chacun a sa religion et il faut la respecter comme il faut, avant toute chose, respecter l'homme. C'est indispensable.

- Pourquoi cette dérive ?

- Il nous faut trouver les racines du mal mais une chose est certaine celles-ci ne se trouvent pas dans la religion mais dans la fausse interprétation que certains en font pour servir d'autres buts. Ces gens sont manipulés par ceux qui ont intérêt à ce que la division règne. Ce n'est pas plus difficile que cela

- Ne craignez -vous pas l'amalgame ?

- A vrai dire je le crains tous les jours, c'est pour cela qu'en ces moments difficiles nous devons encore plus aller les uns vers les autres pour souligner notre solidarité et affirmer haut et fort que rien de tel n'existe dans l'Islam.