«Milan et les 7 malédictions », le premier roman fantastique de Vera Mondi

«Milan et les 7 malédictions »* conte les aventures d’un adolescent d’une quinzaine d’années, échoué, à la suite d’un naufrage, au pays mystérieux des elfes du royaume de Perle. Recueilli par Mia et son frère jumeau Arian, il découvre la terrible malédiction dont est victime la jeune elfe. Grâce aux vieux grimoires d’Arian, le défunt père des jumeaux, Milan se découvre des pouvoirs de mage et conjure cette malédiction, sauvant ainsi le peuple elfique. Métamorphosé en elfe, il est confronté à Argus, roi sorcier du peuple des nains, vivant dans les montagnes, qui a jeté un vilain sortilège à la princesse des elfes, Alicante, fille du roi Rayan le Grand. Devenant finalement amis, Milan et Argus partiront ensemble dans les terres inconnues, à la rencontre des Centaures, des Urkks, d’un dragon et de fées maléfiques. Ils lutteront contre des malédictions aussi terribles les unes que les autres, faisant preuve de bravoure et de bienveillance.

Ce livre était écrit à l’origine pour des enfants mais il est finalement destiné au tout public.



Née en 1963, Vera Mondi démarre sa carrière d’institutrice en 1982, quelques mois à peine après l’obtention d’un Baccalauréat littéraire. En Corse depuis 2006, elle enseignait à Bastia (école Calloni) puis à Folelli. Elle est aujourd’hui à la retraite. «Comme j’enseignais à des enfants de maternelle, j’ai voulu créer moi-même une histoire pour eux » explique t-elle. Lectrice depuis l’âge de 5 ans, Vera Mondi s’est imprégnée très tôt de toute la littérature fantastique et de tout ce qui avait trait aux elfes, dragons et autres personnages mythiques. «L’idée de ce roman m’est venue en 2014. J’étais en fait partie sur une petite histoire inventée par moi-même, sur le modèle de ce qu’on lisait parfois ensemble avec les enfants à l’école maternelle. Et puis au fil des mois, au gré de l’inspiration, j’ai étoffé le récit. Je n’ai plus lâché le texte qui est devenu le roman actuel ».



Comme tout auteur qui débute, Vera a galéré pour trouver un éditeur. «Début 2019, j’ai envoyé le manuscrit à une trentaine d’éditeurs. 15 l’ont refusé et j’en ai écarté 3 que je trouvais douteux. Et puis sur FB j’ai un jour découvert une annonce des éditions Le Lys bleu. Ils ont accepté mon livre et l’ont déjà tiré à 300 exemplaires, disponibles d’ores et déjà sur les plateformes traditionnelles et bientôt en librairie ».

« Milan et les 7 malédictions » est en fait une succession de 7 histoires qui se suivent. «Milan se trouve plongé dans un monde parallèle et dans chaque histoire il découvre des mondes, des personnages, des êtres nouveaux : des elfes, des nains, des fées. A l’intérieur du livre, illustré et coloré par Nadine Lambert-Fiorina, se trouve d’ailleurs une carte avec les différents mondes qu’il traverse. Il n’y a aucune violence. Au fil des pages, on côtoie amitié, amour, courage, bienveillance. Un univers positif, un univers que j’aime, qui me fait rêver comme Le Petit Prince, mon livre de chevet, et même si j’ai des littératures plus adultes. L’aboutissement pour moi serait que ce livre entre dans les écoles».

Vera Mondi est déjà sur l’écriture d’un 2ème ouvrage intitulé «Aïdan ». L’histoire d’un adolescent qui débarque sur la planète Xsaria, peuplée par les terriens qui ont du abandonner leur planète polluée et victime du réchauffement climatique. Les habitants d’Obédia, rebaptisée Xsaria par les terriens, tentent d’empêcher ceux-ci de commettre les mêmes erreurs.



*Le Lys bleu Editions