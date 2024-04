Migliacciaru : un dimanche ensoleillé et solidaire pour le vide-grenier de l'association des donneurs de sang

Ce dimanche 14 avril, la place du marché à Migliacciaru s'est animée sous un soleil radieux pour accueillir le vide-grenier organisé par l'Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale (ADSBPO). Une journée qui restera gravée dans les mémoires, tant par la chaleur humaine qui a régné que par la générosité des participants.

Dès les premières lueurs du jour, les exposants ont investi les lieux, apportant avec eux une variété d'objets allant des bibelots vintage aux vêtements d'occasion en passant par les livres et les meubles rétro. Plus de 60 exposants ont ainsi pris part à cet événement, offrant aux visiteurs une multitude de trésors à découvrir.

La convivialité était au rendez-vous tout au long de la journée. Les visiteurs, venus en nombre, ont déambulé entre les stands, échangeant sourires et anecdotes avec les exposants. Les discussions allaient bon train, créant une ambiance chaleureuse et détendue, propice aux rencontres et aux partages.



Grâce à la mobilisation de tous, cette journée s'est avérée être un véritable succès. Les sourires sur les visages, les échanges enrichissants et la générosité palpable témoignent de l'engagement de chacun envers la solidarité et le partage.

L'équipe organisatrice tient à remercier chaleureusement tous les participants, exposants, visiteurs, l'équipe municipale et les bénévoles qui ont œuvré sans relâche pour faire de cet événement une réussite.

Rappelons que la prochaine collecte de sang aura lieu le mercredi 17 avril de 9h00 à 14h00 par le bus de l'EFS (Établissement français du Sang). Nous vous attendons nombreux sur la place pour contribuer à cette noble cause.