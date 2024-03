Michel Moretti avant Troyes-SCB : "On y va avec beaucoup d’humilité mais aussi beaucoup de confiance"

« Il faudra les mêmes ingrédients que face à Auxerre ou Grenoble » souligne Michè Moretti. « C’est un match important, un de plus, avec une même ligne de conduite, car à chaque match on se doit de ramener un ou trois points. On y va avec humilité, mais aussi avec beaucoup de confiance ». Confiance est le maître mot du discours des deux hommes tant celle-ci a cruellement manqué par le passé, engendrant des résultats inconstants du groupe.





« La confiance est là », précise Lilian Laslandes, «notre principe de jeu qu’on essaye de mettre en place est bien compris par les joueurs. On va affronter une belle équipe de Troyes avec un entraîneur qui aime jouer, qui a de l’expérience à ce niveau. Si on est concentré comme on l’a été lors des derniers matchs, on peut ramener quelque chose ». Et Michel Moretti de confirmer : «Les résultats obtenus font qu’on a engrangé de la confiance, mais on doit rester sur notre ligne de conduite et concerner tout le groupe. Notre système mis en place n’a rien de définitif, on mise beaucoup sur l’animation et avant de regarder l’adversaire on s’attache à lui imposer notre jeu ».





La force du Sporting peut en effet venir de la cohésion du groupe, un groupe qui se doit d’être solidaire, d’où l’importance du banc. « À l’entraînement on choisit les 11 titulaires, mais aussi le banc des remplaçants, car celui-ci est très important. Un match, ça se gagne à 18 », souligne Lilian. Laslandes, et Michel Moretti d’abonder en ce sens : «On utilise souvent nos cinq changements, mais pas pour faire plaisir. On le fait parce que ça nous permet d'être plus performants. Souvent notre équipe de départ est faite par rapport aux joueurs que l'on va pouvoir faire entrer en jeu. On travaille sur des scénarios de matchs. Parfois ça marche et d'autres fois non. Mais on est obligé de se projeter sur le film du match. Et pour ce faire, on doit impliquer toute l'équipe ».

Pour cette rencontre, le groupe bénéficiera du retour de suspension de Christophe Vincent et Florian Bianchini et seul Charles Traoré, blessé, ne sera pas du voyage.