Michel Fazzini, nouveau secrétaire général de la CGT Energie Corse

À la tête des Activités Sociales de l'Énergie depuis 2017, président de l’Union Territoriale Corse CMCAS (jusqu’à fin novembre), membre de diverses commissions exécutives et de bureaux, Michel Fazzini prend désormais la tête de l'organisation et se prépare à une tâche exigeante. Homme de convictions depuis toujours impliqué dans le milieu syndical qui prend aujourd’hui le poste de secrétaire général. Michel Fazzini prend ses nouvelles responsabilités comme un sacerdoce et avec l’engagement et le dévouement qu’on lui connaît, la tâche des 4 prochaines années ne sera pas de tout repos. “Être à la tête d’un organisme ne signifie pas décider tout seul. On est un collectif, on travaille ensemble, on se voit régulièrement et on décide toujours ensemble. Mon rôle sera une nouvelle fois d’animer, de mettre en débat, d’écouter, pour prendre une décision collective. Il y a des enjeux importants, encore plus sur le secteur de l’énergie. Aujourd'hui c’est un bien qui est central y compris dans les projets d’avenir de mobilité électrique, les nouvelles technologies. Il y a donc une dimension stratégique de ce que nous produisons et ce que nous distribuons, qui confère de fait pour le secrétaire général de la CGT, organisation majoritaire à EDF, une énorme responsabilité. Mais moi je n’invente rien, je ne fais que poursuivre ce qui a été initié par mes prédécesseurs. Notre feuille de route n’est pas compliquée : l’emploi, les conditions de travail et de salaire, mais nous luttons également pour avoir un service public fort, ici en Corse comme sur le continent. Dans un contexte ultralibéral de démantèlement du secteur public de l’énergie, on se bat, on est un peu à contre-courant. On fait en sorte de préserver, de défendre ce qui nous a été légué, à nous et aux usagers. C’est une dimension qui nous est également très chère. Parmi ce que l’on porte, il est essentiel d’expliquer aux usagers, mais aussi aux acteurs institutionnels que l’énergie ne vient pas toute seule. Il faut la produire, et pour cela il faut des outils qui fonctionnent avec des combustibles. C’est tout le débat. Il faut arriver à avoir à la fois des outils performants pour les Corses, pour préserver l’emploi, mais on se bat également pour avoir des effectifs à hauteur du service public. Aujourd’hui dans le rural en particulier, c’est de plus en plus difficile à cause de l’état des réseaux, de l’éloignement, etc. Baisser les effectifs c’est inexorablement baisser la qualité du service public, surtout dans un territoire comme le nôtre. On porte l’idée d’un service public performant, qui dépanne à toute heure, qui est présent sur le terrain. La mission de service public est chevillée au corps des électriciens et gaziers, les jeunes sont attachés à ça et réclament des moyens, des effectifs. L’énergie n’est pas une marchandise comme les autres, c’est vital”. détaille-t-il.