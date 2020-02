Michel Ciccada, la voix des ajacciens qui en ont « ras le bol »

Pourquoi avez-vous décidé d’être candidat ? Sous quelle étiquette, et avec quelle liste et soutiens ?

La situation de la ville est devenue très compliquée et cause un « ras le bol » général. Il s’agit de faire valoir des idées et de faire avancer Ajaccio dans le bon sens. Notre liste n’a pas d’étiquette, on y trouve une grande diversité de sensibilités, elle se veut représentative de la population ajaccienne. Nous avons le soutien de nombreuses familles ajacciennes, nous portons leurs voix notamment sur les problématiques relevées au quotidien. Nous avons des commerçants, des personnes impliquées dans le secteur associatif, etc. Notre liste est représentative des ajacciens.





Quel bilan tirez-vous de l’action du maire sortant ?

- Les critiques que nous aurions pourraient s’appliquer au maire sortant comme aux mandatures antérieures. C’est le système qui est proposé qui nous pose problème. Les candidats et les élus cherchent le pouvoir, tandis nous souhaitons vivement restituer ce pouvoir au peuple.



Quel est votre projet pour cette nouvelle mandature, votre priorité ?

Ce qui est prioritaire est l’intérêt collectif. L’humain est au cœur de nos préoccupations. Nous voulons instaurer une véritable démocratie participative. Nous proposons un système de bornes numériques citoyennes qui permettraient à chacun avec une carte à puce de voter et donner son avis sur les différents projets qui concernent la ville pendant toute la mandature. Ainsi, les mises en œuvre des projets auront une légitimité populaire. Il s’agirait alors d’un nouveau mode de gouvernance plus juste. Nous n’avons pas de programme bien défini mais nous portons des idées et des propositions qui émanent des citoyens. La clé de voute de notre projet est donc une démocratie participative optimale opérationnelle très rapidement.



Quelle est la principale problématique de votre ville ?

La ville manque d’attractivité. Il faut travailler sur le « bien vivre » du citoyen ajaccien. L’extension de la ville vers la périphérie pose également de gros soucis avec un cœur de ville qui se meure. On ne peut pas dire qu’il n’y a qu’une problématique, il y a un ensemble de problématique qu’il faut traiter de manière globale. Il faut également redonner à l’ensemble des quartiers de la ville une possibilité d’interaction. Le centre-ville doit devenir attractif. Il faut réaliser des aménagements urbains, résorber les retards en matière d’infrastructure, faire en sorte que la ville soit propre, que les façades soit jolies, que la circulation soit plus fluide avec davantage de parkings ou de parcs relais. Il est important de retisser le lien social. Il nous faut aussi demander à être reconnu « territoire entrepreneur », nos commerçants et artisans pourraient ainsi être exonérés de charge. Cela permettrait de leur laisser le temps que les aménagements se fassent et que la municipalité puisse mettre en œuvre un grands nombre de mesures.



Quel score comptez-vous obtenir au 1er tour ? Que ferez-vous pour le 2nd tour ? Avez-vous déjà discuté d’éventuelles alliances et pensez-vous l’emporter ?

Compte tenu de l’engouement que nous trouvons auprès de la population, nous pensons faire plus de 10% au premier tour. Il n’est pas question d’alliance actuellement au deuxième tour. Nous sommes présents dans cette élection pour peser sur le débat, faire valoir nos idées et porter la voix d’une grande partie d’ajacciens. Nous ne pensons pas forcément l’emporter mais nous pensons que nos suffrages nous permettront de faire valoir nos propositions citoyennes.