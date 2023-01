Michel Castellani : « Le statut fiscal, l’hôpital de Bastia et les écoles immersives sont trois dossiers prioritaires pour 2023 »

- La réforme des retraites est le gros dossier de ce début d’année. Quelle est votre position sur ce projet de loi ?

- Il est difficile de se prononcer sur un texte dont on ne connaît pas exactement les contours, donc on ne peut avoir que des formules générales. Nous ne pouvons pas imaginer un prolongement de l’âge de départ à la retraite, et encore moins de ne pas prendre en compte la pénibilité du travail. Il faudra être extrêmement prudent sur ces deux aspects incontournables du projet de loi. Il faut que la réforme repose de façon juste sur l’ensemble des couches sociales et l’ensemble des considérations d’âge, de pénibilité, de durée du travail, de date d’entrée dans la vie active. Je voterai uniquement une loi qui soit pragmatique et juste sur le plan social et qui tienne compte de ces paramètres divers et des différents types de métiers.



- Tout le monde prophétise une année 2023 très difficile au plan économique. En tant qu’économiste, êtes-vous inquiet ?

- Les paramètres ne sont pas bons. Il va probablement y avoir un ralentissement assez net de la croissance. Ce qui est inquiétant, c’est la coexistence entre la reprise de l’inflation et le ralentissement de croissance, ce qu’on appelle la stagflation. C’est ingérable. Cette situation se heurte aux politiques publiques, qu’elles soient budgétaires ou monétaires, parce ce que lorsqu’on essaye d’améliorer un aspect des choses, on dégrade l’autre. Par exemple, si on fait une politique monétaire expansive - ce qui d’ailleurs ne dépend plus de la France mais de l’Europe -, on dégrade l’aspect inflation, même si on accélère un peu la reprise. Si on privilégie, au contraire, une politique de stabilisation de l’inflation, on appuie sur la pédale de frein et, à ce moment-là, on dégrade la croissance économique et on aggrave le chômage. C’est pour cela que cette situation de stagflation est la hantise de tous les décideurs. S’y ajoutent tous les aspects d’instabilité géopolitique qui peuvent dégrader la situation soudainement. Je suis très inquiet de ce qui se passe à l’heure actuelle du côté de l’Ukraine. On sait que la situation peut brutalement se dégrader et qu’à ce moment-là, on passera à autre chose. Ce ne sera plus de la stagflation, ce sera plus grave encore. Il faut être prudent et, en même temps, agir de façon pragmatique. En tant que député, à la Commission des finances, nous sommes contraints à une gestion serrée, très difficile, des budgets publics et à chercher au maximum des effets de levier. C’est ce que j’essaye de faire à travers mes interventions et mes amendements : essayer d’optimiser les rares moyens à disposition de façon à pousser au maximum le rendement des politiques en matière de revenus, de croissance et de création de richesse.



- C’est donc une année qui s’annonce très dure pour la population ?

- Oui. L’année va être dure parce qu’on va assister à l’explosion d’un certain nombre de prix et peut-être aussi à une remontée assez sensible du chômage. Les études les plus optimistes donnent une aggravation du chômage de 1,5 %. Les fondamentaux incitent à la prudence. Ce qui est aussi terrifiant pour la France, c’est la coexistence d’un déficit commercial à plus de cent milliards d’euros et un trou des finances publiques de 3000 milliards d’euros, souscrits en majorité par des non-résidents. Un phénomène qui se traduit par une sortie continue de capitaux pour rembourser le capital et les intérêts, dans toute une partie est mobile, ce qui ajoute encore une inquiétude. La France vit en empruntant 1 milliard par jour sur le marché obligataire. Les gens doivent avoir conscience - comme on le disait tout à l’heure pour l’hôpital - que les moyens à disposition sont très limités et qu’une partie est à crédit.



- En conséquence, certains députés parlent déjà d’une rentrée sous haute tension sociale et politique. Partagez-vous ce point de vue ?

- La situation est objectivement difficile, en plus s’y ajoutent les arrière-pensées. Des forces politiques à l’Assemblée nationale visent très directement la dissolution. Elles ont l’arrière-pensée de sortir majoritaires de nouvelles élections générales et, donc, de prendre le pouvoir. C’est le cas des deux extrêmes de l’éventail politique : d’un côté, la France Insoumise (LFI) pense qu’elle va rafler la mise, donc multiplie tout ce qui peut ralentir le travail de l’assemblée et rendre incohérentes les tenues de l’assemblée. De l’autre côté, dans un style plus soft, mais tout aussi décidé, le Rassemblement national (RN) pense aussi ramasser la mise d’une élection générale. La situation est très difficile pour le gouvernement qui essaye d’étendre sa majorité relative à un certain nombre de députés, en particulier du côté des Républicains.



- Y-a-t-il vraiment le risque d’une dissolution ?

- Le risque d’une dissolution est toujours présent dans la mesure où cela peut être une porte de sortie pour le président Macron. Par exemple, si les choses explosent sur la réforme des retraites ou sur d’autres lois tout aussi explosives comme la loi sur l’Immigration. Si le climat se dégrade beaucoup à l’Assemblée nationale, la dissolution peut être envisagée. Elle est en tout cas envisageable au moment où nous parlons.



Propos recueillis par Nicole MARI.