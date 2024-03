Michè Moretti, entraineur du SCB : "Le maintien passe le travail, l’humilité, la rigueur"

Si un renfort de choix a été acté ces derniers jours par les dirigeants bastiais, avec la venue de Frédéric Antonetti comme directeur technique la saison prochaine, pour l’heure il s’agit pour le club de sauver sa tête en Ligue 2. Alternant le bon et le... mauvais, le groupe professionnel en a certes les moyens, encore faut-il qu’il le prouve crampons aux pieds. Après la trêve internationale qui aura permis d’évacuer la grosse déception du revers à domicile contre St Etienne (0-4), les têtes sont-elles revenues sur les épaules de Christophe Vincent, le moins à blâmer, et de ses coéquipiers ? Outre l’aspect technique et tactique, le duo Moretti/Laslande a aussi cela à gérer, le mental !



« Notre mission est de sauver l’équipe » souligne M.Moretti. « Ce qui se passe autour du club en ce moment ,ce sont les dirigeants qui le gèrent. Il y a eu une petite réorganisation mais je suis toujours épaulé par Lilian. On a eu des contacts avec Frédéric Antonetti, c’est très enrichissant et on compte sur son expérience pour mener à bien notre mission ».

Durant cette trêve les joueurs ont disposé de trois jours de repos avant de reprendre 10 jours intensifs. « On s’est attelé à bien travailler pour rebondir. On doit déjà entamer les matchs de la meilleure des façons. Le maintien passe par le travail, l’humilité et la rigueur. On ne va pas lâcher le morceau, ce n’est pas dans notre ADN, ce n’est pas dans l’ADN du club ».

Pour cette rencontre le groupe sera amputé de Ducrocq et Alfarela, suspendus.