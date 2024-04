Michè Moretti avant Guingamp-SCB : «Guingamp sera une nouvelle étape, à nous de franchir le col»

Que la victoire à Bordeaux samedi dernier a fait du bien ! Voilà aujourd’hui les hommes de Michè Moretti et Lilian Laslandes avec 40 points au compteur. Un total que bien des équipes de Ligue 2 convoitent dès le coup d’envoi de la saison car presque synonyme de maintien … presque ! «Ça booste car on est dans la dernière ligne droite et on se dit qu’il faut encore faire quelques efforts » souligne Michè Moretti, « Il faut même redoubler d’efforts car ce sont les points les plus durs à aller chercher. Ce dont on peut être sûrs c’est que le groupe a pris conscience du challenge et se mobilise pour s’en sortir. C’est assez rassurant ».

Si le Sporting mentalement se trainait dans ce championnat très complexe cette année, il semble aller mieux. « Je pense qu’il y a eu une prise de conscience. Il nous reste encore 6 étapes pour atteindre notre objectif et nous sauver. Chaque match qu’il soit à l’extérieur ou à domicile est une opportunité de prendre 3 points. On est sur une bonne dynamique à l’extérieur, on ne va pas attendre le match de Concarneau (mardi soir à Furiani) pour faire quelque chose. Il y a une nouvelle étape devant nous ce samedi, à nous de franchir le col ».





L’adversaire du jour

Les Bretons sont invaincus depuis 6 matchs et après s’être endormis dans le ventre mou du championnat, peuvent aujourd’hui pourquoi pas prétendre à une place de barragiste pour l’accession en Ligue1. « Guingamp, c’est un jeu direct » souligne l’entraineur bastiais. «Il y a des joueurs de qualité, ils sont cohérents dans ce qu’ils font. Ce sera un match intéressant, différent des autres à l’extérieur pour nous ».



Alors verra-t-on le même schéma de jeu qu’à Bordeaux et Laval ?

« On travaille toutes les semaines pour poser des bases et progresser petit à petit. Il est évident, en schématisant, qu’on a une équipe de contre mais le but n’est pas de laisser complètement le ballon à l’adversaire. Plus on multipliera les temps de possession moins on sera en danger. Il fait donc trouver un juste équilibre entre laisser le ballon et avoir des temps de maitrise pour moins souffrir dans le match. A nous de garder nos principes, les ingrédients mis lors des derniers matchs. Et si on peut ajouter un peu plus de jeu on ne va pas s’en priver ».

Côté effectif, Anthony Roncaglia, rétabli, devrait réintégrer le groupe dont Facinet Conte (adducteurs) sera encore absent.