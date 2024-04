Michè Moretti (SC Bastia) : "Les joueurs sont redevenus maitres de leur destin"

Comme le disait Michel Moretti en conférence de presse ce lundi : « Au soir de la défaite contre Saint-Étienne, on aurait tous signé pour avoir 43 points à 5 journées de la fin du championnat ». En recevant Concarneau, reste à finir le boulot. Les Bretons avec 35 points au compteur sont sous la ligne de flottaison du championnat, à 4 points du premier non relégable Annecy. « Pour cette rencontre il ne faut se mettre une pression démesurée, on doit maintenir notre dynamique contre un adversaire direct » souligne encore le jeune coach. « C’est un tournant, il faut bien le négocier ». Atout pour les joueurs du Président Ferrandi, les Bretons vont venir à Furiani pour obtenir des points, ce qui laisse présager un match plutôt ouvert. « On connaît leurs intentions. C’est une équipe très joueuse en obligation de prendre des points. Il nous faudra les respecter, surtout ne pas les prendre de haut ».

Le message est clair et le binôme, Michè Moretti/Lilian Laslandes a attiré la vigilance des joueurs sur ce match. « On les maintient en alerte. On tient à retrouver la victoire sur notre pelouse ».

Autre preuve que l’on reste très concentré du côté du centre d’entraînement Jules Filippi, le huis clos pour le dernier entraînement. «Pour cette rencontre on prendra en compte la fraîcheur physique et il y aura peut-être du changement par rapport aux matchs de Bordeaux et Guingamp. Les plus aptes à batailler seront retenus.»

Si on ne donnait pas cher de leur peau avant ces deux déplacements consécutifs, les Turchini nous ont bien bluffés. « On voit aujourd’hui un groupe qui fait preuve de solidarité, de complémentarité, du don de soi » déclare M. Moretti. « Il y a eu une remise en question et c’est ça qui a fait basculer l’équipe dans le bon sens. Une prise de conscience des joueurs, mais aussi du staff, des dirigeants, de tout le club en fait. On n'a fait qu’un et on s’est posé les bonnes questions en faisant quelques petits réajustements, en resserrant quelques boulons et avec un travail acharné au quotidien. On joue beaucoup sur nos forces. Surtout, les joueurs sont redevenus maîtres de leur destin».

Pour cette rencontre, le binôme d’entraineur devrait récupérer Tavares, rétabli de sa blessure, et peut-être Facinet Conte.