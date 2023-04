Mgr François Bustillo, évêque de Corse : "Il faut vivre la Semaine Sainte comme un cadeau"

- De nombreuses célébrations ponctuent la Semaine Sainte. Quels sont les temps forts de la liturgie pascale ?

- Dans la tradition catholique, la Semaine sainte est le moment le plus puissant du point de vue spirituel de la vie chrétienne. Tout part de la Semaine sainte. On commence avec les Rameaux qui ouvrent ce temps liturgique et célèbre la dernière entrée de Jésus à Jérusalem. Venu sur le dos d'un âne, entouré de ses disciples, il fut acclamé par la foule qui avait appris sa venue.



Ensuite, un autre moment fort, c'est la messe chrismale. C'est durant cette célébration que l'évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le Saint Chrême. À l'occasion de cette messe, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales. J'insiste beaucoup sur l'importance de cette célébration, car à cette occasion les curés pourront chacun redire ce "oui" donné le jour de leur ordination, pour la vie entière.

Mardi, à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, je vais DONC présider cette messe avec tous les curés et les diacres du diocèse.



- On rentre ensuite dans le Triduum pascal...

- Oui. On commence avec le Jeudi saint et ce qu'on célèbre ce jour c'est le dernier repas de Jésus et de ses disciples. C'est là que Jésus a lavé les pieds de ses disciples et il a instauré l'eucharistie. Parfois, on s'habitue à aller à la messe, à recevoir le corps du Christ. On le reçoit et c'est fini, mais la communion ce n'est pas banal... La communion, c'est puissant. C'est Dieu qui vient dans ma vie, avec mes combats, avec ma vie, avec ce qui est bien, ce qui est moins bien. Mais il vient et il plonge dans mon histoire, dans mon existence et m'a dit "Je ne t'abandonne pas, je vis avec toi." C'est ça la communion. Pour nous, c'est magnifique.



Le vendredi saint

Le jour suivant, le Vendredi saint, marque l'arrestation et le jugement de Jésus puis sa mort sur la croix. Aucune messe n'est célébrée ce jour, mais des chemins de croix et en Corse, comme vous le savez, le catenacciu pour rappeler la montée du Christ au Golgotha, à Jérusalem, son lieu de supplice.

Le vendredi avec ses processions, on garde la mémoire de Jésus qui meurt sur la croix. Un homme qui a tout donné pour nous, un innocent qui a souffert, mais qui n'a pas protesté. Il a parlé, mais il ne s'est pas vengé et il pardonne. Et la Croix, pour vous, c'est donc un symbole puissant, c'est beaucoup plus qu'un signe décoratif ou politique.



La veillée pascale

Le samedi a lieu la veillée pascale durant laquelle on célèbre la résurrection du Christ. C'est la mère de toutes nos célébrations où on fête la mémoire du Christ ressuscité. Pendant cette célébration, les adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont baptisés. En Corse cette année, 120 personnes seront baptisées la nuit pascale. C'est un moment magnifique de fécondité d'espérance et de joie.





- En Corse les confréries jouent un rôle essentiel pendant cette semaine à travers de nombreuses célébrations. Peur-on dire qu'il y a une sorte de complémentarité entre la liturgie classique dans les églises et les célébrations plus spectaculaires auxquelles on assiste tout au long de cette semaine ?

- Je pense que pendant trop longtemps, on a mis l'accent sur le côté conceptuel et intellectuel de la liturgie, mais on a sacrifié la dimension visuelle. Les célébrations qu'on voit en Corse c'est une manière, à mon avis, intéressante pour voir qu'il y a une tradition qui nous dit quelque chose. Au de la d'un aspect que pour certains pourrait être un peu théâtral ou folklorique, ces célébrations nous renvoient à une réalité qui touche notre cœur et notre vie spirituelle.



- Quel est le conseil que vous donneriez aux fidèles corses pour vivre pleinement cette semaine ?

​- Je dirai simplement de vivre cette semaine comme un cadeau. Un cadeau qui nous renvoie aux moments les plus importants de notre foi chrétienne. Le triduum pascal et ses célébrations nous rappellent que nous sommes tous fils de la résurrection. Qu'il y aura des moments de peine, de moments laborieux et difficiles, douloureux mais nous allons vers la vie .Les souffrances du Christ nombreuses et concrètes, nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière. Le jour de Pâques, on chante alléluia. C'est comme le cri d'un nouveau-né, qui au moment où il sort su ventre maternel il crie, il est vivant. Jésus sort du tombeau et on entend ce cri : alléluia qui est le cri de la vie. La vie l'emporte sur la mort et il faut donc vivre dans l'espérance.