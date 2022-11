Météo : seule la Corse-du-Sud reste en vigilance orange

L’institut, qui précise que le vent engendré par cette tempête automnale va diminuer progressivement la nuit prochaine, a ainsi enregistré des rafales allant jusqu’à 141 km/h au Cap Pertusato, au sud de Bonifacio ou encore jusqu’à 131 km/h à La Parata, à Ajaccio.



900 foyers privés d’électricité

A 17 heure, 900 foyers restent privés d'électricité, principalement localisés dans les régions : Sud de Sartène, Casinca et plaine de Sarrola. "Tous les clients privés d’électricité consécutivement aux aléas climatiques de ce matin et du début d’après-midi seront réalimentés d'ici 20 heures." indique EDF Corse dans un communiqué. Les conditions climatiques restent instables avec un vent d'ouest / nord-ouest qui continue de souffler en rafales avec temporairement des pointes entre 120 à 140 km/h sur les crêtes, cols et cap exposés. Un numéro de téléphone est mis à la disposition des clients

Service dépannage 24h/24 :

EDF rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher d’un câble électrique tombé à terre, en raison des risques d’électrocution.

L’institut, qui précise que le vent engendré par cette tempête automnale va diminuer progressivement la nuit prochaine, a ainsi enregistré des rafales allant jusqu’à 141 km/h au Cap Pertusato, au sud de Bonifacio ou encore jusqu’à 131 km/h à La Parata, à Ajaccio.A 17 heure, 900 foyers restent privés d'électricité, principalement localisés dans les régions : Sud de Sartène, Casinca et plaine de Sarrola. "Tous les clients privés d’électricité consécutivement aux aléas climatiques de ce matin et du début d’après-midi seront réalimentés d'ici 20 heures." indique EDF Corse dans un communiqué. Les conditions climatiques restent instables avec un vent d'ouest / nord-ouest qui continue de souffler en rafales avec temporairement des pointes entre 120 à 140 km/h sur les crêtes, cols et cap exposés. Un numéro de téléphone est mis à la disposition des clientsService dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 20 %2072%2067%2050%2020 .EDF rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher d’un câble électrique tombé à terre, en raison des risques d’électrocution.

Seul le département de Corse-du-Sud est maintenu ce mardi soir en vigilance orange "vent fort" jusqu'à minuit par Météo-France, tandis celle ci est levée pour la Haute-CorseSur la Haute-Corse, en cette fin de matinée de mardi, le vent a déjà bien faibli et ne nécessite plus un suivi particulier, indique Météo France, qui a levé les vigilances jaune et orange pour l'ensemble du département. Toutefois "sur le département de la Corse-du-Sud, le vent d’ouest nord-ouest continue de souffler en rafales avec temporairement des pointes entre 120 à 140 km/h sur les crêtes, cols et cap exposés ainsi que dans les Bouches de Bonifacio".