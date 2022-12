Météo : premier bilan 2022 en Corse mais un Noël au balcon

Comme on pouvait s’y attendre, cette année 2022 revêt un caractère exceptionnel.

Ainsi le cumul annuel des précipitations pour 2022 s’établit à 653 mm (653 litres/ m²) soit 73% de la normale. « A titre d’exemple le cumul annuel des précipitations en 1962 était de 805 mm, soit 86% de la normale » précise Patrick Rebillout « Le plus faible cumul annuel des précipitations a été toutefois observé en 1967 avec 596 mm de précipitations soit 64% de la normale ».





Quant aux températures, il ne vous aura pas échappé qu’en cette année 2022, elles ont été supérieures à la moyenne. « La température moyenne annuelle en 2022 s’est élevée à 15.7° soit +1.6 degrés au-dessus de la normale (moyenne 1991-2020) loin devant 2003 (+0.6°). Toujours en comparaison avec il y a 60 ans, la température moyenne annuelle y avait été de 12.5° soit -1.6° sous la normale (moyenne 1991-2020) ».





Noël au balcon

En attendant on se prépare à un Noël au balcon avec des minimales et maximales suivantes prévues aux quatre coins de l'île.

Ajaccio : 12/18

Aleria : 12 /17

Bastia : 9/17

Bonifacio : 13/18

Calvi : 12/17

Corte : 7/18

Evisa : 8/18

Porto Vecchio : 10/19

Propriano : 8/19

Sartène : 8/18

Vivario : 8/16