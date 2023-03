Météo : la Corse plus enneigée que les Alpes. Mais attention aux avalanches.

Les abondantes pluies et chutes de neige de ces derniers jours et celles attendues encore ce vendredi au cœur de la tempête Juliette ont considérablement arrosé notre île.

Il est ainsi tombé jusqu’à un mètre de neige fraîche en certaines microrégions comme sur la Maniccia située à 2 360 mètres qui affichait jeudi une couche de neige de 2,60 mètres.





Risques d'avalanches

Bémol, les accès à la station de ski de Ghisoni mais aussi le franchissement de certains cols sont impossibles comme celui de Sorba et les équipements spéciaux étaient obligatoires vendredi matin pour ceux de Vizzavona, Vergiu et Verde.

Le risque d’avalanches atteint un niveau de 4/5 dans plusieurs massifs corses.





La façade orientale de l’île a été la plus touchée par les intempéries : 214 mm (241 l/m²) à Campile, soit 200 % de la pluviométrie normale pour un mois de février ou de mars. 154 mm à Vivario, 144 mm à Oletta et 127 à Bocognano ces dernières 24h. Des valeurs là aussi bien supérieures aux normales.