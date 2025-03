Météo : la Corse placée en vigilance jaune pour orages et pluies-inondations

À partir de ce mardi 11 mars à 15h, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont placées en vigilance jaune pour orages. L’alerte restera en vigueur jusqu’au mercredi 12 mars à 17h. En Corse-du-Sud, un risque de fortes précipitations justifie également une vigilance jaune pluie-inondation dès minuit et jusqu’à 16h.En Haute-Corse, la journée débute sous un ciel nuageux, avec quelques averses locales attendues en Balagne, sur la région bastiaise et dans l’intérieur. Les éclaircies devraient faire leur retour en fin d’après-midi. Dans la nuit, les pluies s’intensifient et s’étendent à une grande partie du département. Si la côte orientale et la Castagniccia devraient retrouver un temps sec en seconde partie de nuit, le ciel restera chargé au lever du jour. Les cumuls de précipitations pourront atteindre 30 mm sur le relief, avec des rafales de vent soufflant jusqu’à 65 km/h.Mercredi, quelques averses résiduelles pourraient persister jusqu’en fin d’après-midi en Balagne, sur le relief et dans le Cortenais. Les cumuls pourraient atteindre 40 mm en montagne.En Corse-du-Sud, les précipitations devraient être plus modérées ce mardi, avec des cumuls de 10 mm sur l’Alta Rocca. Le vent restera sensible sur les reliefs, avec des rafales pouvant atteindre 55 km/h en milieu de journée. Dans la nuit, les averses resteront éparses mais pourront s’intensifier sur les hauteurs, où les cumuls pourraient atteindre 25 mm, accompagnés de rafales de vent à 75 km/h.Mercredi, le ciel restera très nuageux avec des pluies fréquentes. L’intensité des précipitations devrait diminuer dans l’après-midi, devenant plus sporadiques.