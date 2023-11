Météo : la Corse placée en vigilance jaune orages ce mardi

Selon les prévisions, en Haute-Corse, la Balagne sera particulièrement touchée par des nuages apportant quelques averses.Des précipitations généralisées et parfois orageuses sont prévues, avec possibilité de neige jusqu'à 300 mètres dans les secteurs les plus froids, surtout en Castagniccia avec des cumuls pouvant atteindre 40 mm.

En Corse-du-Sud, le temps reste généralement sec jusqu'en milieu d'après-midi de mardi, puis les nuages deviennent menaçants en seconde partie de journée et la nuit, avec des averses possibles et un risque d'orage sur la région de Porto Vecchio. Les cumuls de pluie les plus importants pourraient atteindre 10 mm sur le relief.