Météo : la Corse-du-Sud placée en vigilance orange "vagues-submersion" ce mardi

🟠#vigilanceorange demain mardi en raison d'un épisode de fortes #vagues de sud-ouest sur la #Corse du Sud 🌊



Le golfe d'#Ajaccio est particulièrement exposé. Le maximum d'intensité est attendu mardi après-midi et soir.



Restez informés : https://t.co/Rjr8doTgIi https://t.co/0Gg2jP2llS pic.twitter.com/tH4gdza1Fv

Mardi 17 janvier, en Corse, outre le vent de Sud-Ouest fort et des cumuls de précipitation importants, de fortes vagues vont impacter la côte occidentale. Ces vagues pourront se propager jusqu'à la côte du Var. Le golfe d'Ajaccio sera particulièrement exposé. Le maximum d'intensité est attendu mardi après-midi et soir.Ce lundi Météo France a placé l'ile en vigilance jaune pour vent . Sur l'ile en fin de marinée les pluies se renforcent et se transforment en neige à partir de 1200 mètres environ sur le relief. Les deux départements sont placés en vigilance jaune pour les paramètres pluies inondation à partir de midi de lundi jusqu'au moins minuit.Le vent d'ouest à nord-ouest se renforce aussi et les températures continuent de baisser avec 1 à 5 degrés de minimales. Maximales de 11 à 14 degrés près des côtes.Restez informés : http://vigilance.meteofrance.fr