Météo : l’été est de retour cette semaine en Corse

🌡️ Épisode de douceur tardif



Dès ce week-end, les températures augmentent dans le Sud-Ouest. Pendant près d’une semaine, les thermomètres afficheront des niveaux particulièrement élevés pour la saison.



🔗https://t.co/Qr5f1DfnFC pic.twitter.com/JZeEPzF76H

— Météo-France (@meteofrance) October 14, 2022



L'été n'est pas près de se terminer en Corse où déjà ce dimanche les températures maximales ont avoisiné les 28 °C .Météo France prévoit en effet une nouvelle vague de chaleur sur la France cette semaine, avec des thermomètres qui "afficheront des niveaux particulièrement élevés pour la saison". Les météorologues parlent de niveaux estivaux dans le Sud-Ouest dus à des remontées de l’air chaud en provenance du Maghreb.Sur l'ile, globalement le seuil de la chaleur (25 °C) devrait être atteint quotidiennement au moins jusqu’au week-end prochain. La situation restera en effet bloquée un certain nombre de jours par la présence de cette vaste dépression sur l’Atlantique, ne progressant que très lentement vers l’est. Ces températures seront proches des records pour la période, notamment des records décadaires.Cette nouvelle séquence de temps anormalement chaud pour la saison intervient après une année 2022 marquée par de nombreux épisodes de chaleur et de canicules. Sur les 10 premiers mois de l’année, 2022 devrait en effet figurer en tête des années les plus chaudes et les plus sèches en France.