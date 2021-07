Météo en Corse : une semaine instable et ventée

Lundi 12 juillet

Le soleil sera bien présent en ce début de semaine toutefois quelques nuages bourgeonneront dans le Cap Corse dans l’après midi où quelques gouttes sont possibles. Le vent de Sud-est soufflera assez fort dans l’après midi dans le Cap Corse et le long de la côte orientale, 30 à 40 km/h avec de bonnes rafales de 60 à 75 km/h. Températures maximales : 26 à 29 degrés en bord de mer, 30 à 34 dans l’intérieur.

La nuit suivante le temps va être très instable avec des averses un peu partout dans l’île.





Mardi 13 juillet

Le ciel sera souvent encombré de nuages orageux et des averses concerneront pratiquement toute l’île. En fin de journée, le temps s'améliorera avec de belles éclaircies. Le Libecciu s’établira en journée, soufflant fort aux extrémités de l’île et le long de la côte Ouest avec des rafales atteignant 85 km/h. Températures maximales en baisse : 26 à 28 degrés en bord de mer, 28 à 31 dans le centre. Ces températures seront par endroits très au-dessous des valeurs normalement observées.





Mercredi 14 juillet

Le soleil brillera à l’Est alors que quelques averses seront possibles sur l’Ouest de l’île puis sur toute l’ile dans la nuit de mercredi à jeudi. Persistance d’un Libecciu assez fort à fort sur toute la partie occidentale de l’île, aux extrémités et en montagne avec des rafales atteignant 75 km/h. Températures maximales stationnaires : entre 24 et 29 degrés,





Jeudi 15 et vendredi 16 juillet

Persistance d’un temps instable avec du soleil, plutôt le matin et aussi un bon risque d'averses parfois orageuses dès la fin de la matinée. Le vent d’Ouest continuera à souffler assez fort. Températures maximales en hausse : voisines de 25 à 29 degrés, localement bien en-dessous des valeurs de saison.





Samedi 17 et dimanche 18 juillet

Peu d’amélioration. Eclaircies luttant avec les développements orageux. Vent de Nord modéré sur le Nord de l’île, puis de Nord-ouest dimanche. Hausse des températures, les maximales avoisinant 26 à 31 degrés.