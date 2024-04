Météo : des rafales de vent jusqu'à 150 km/h, la Haute-Corse en vigilance "jaune"

Dans la nuit de lundi à mardi, sur la Balagne et le nord du Cap Corse, le vent de nord-ouest va se lever et se renforcer, avec sur le nord du Cap des rafales de 100 à 120 km/h.

Mardi matin le renforcement se poursuit. En cours de matinée et dans l'après-midi, en Balagne les rafales atteignent 120 km/h. Sur le nord du Cap Corse et par déferlement côté Est, les rafales atteignent 130 à 150 km/h. Sur la région bastiaise les rafales atteignent 90 à 100 km/h.

Ces vents s'atténuent en fin de journée.,



Dans ces conditions, la préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et rappelle les

consignes de prudence :

• Ne pas allumer de feux de végétation (pour rappel, interdiction de l'utilisation du feu jusqu'au 30 septembre,

• Signaler sans attendre les départs de feux,

• Être vigilant face aux chutes d’objets,

• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent (chapiteaux, tentes et structures amovibles),

• Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

• Ne pas intervenir sur les toitures,

• éviter, autant que possible, les déplacements,

• se mettre à l'écoute de la station de radio France Bleu RCFM et France3 Corse Via Stella.

Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode :

Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00

Soit en se connectant au site Meteofrance https://vigilance.meteofrance.fr/fr]