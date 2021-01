Météo de la semaine en Corse : des faits d’hiver

Lundi 4 janvier

Le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux sur la partie Est de l’île entre Ersa et Porto Vecchio. Quelques averses possibles dans l’après midi en plaine orientale. Sur la façade occidentale les nuages seront plus nombreux et les averses plus fréquentes. La limite pluie-neige se situera vers 1 000 mètres en matinée, pouvant s’abaisser jusqu'à 500 mètres ensuite. Le vent de Sud-Ouest soufflera entre 30 et 60 km/h de la Balagne à Bonifacio. Les températures maximales, par endroits bien en-dessous des valeurs de saison, avoisineront 8 à 11 degrés près des côtes, et de 1 à 7 degrés dans l’intérieur.



Mardi 5 janvier

Au lever du jour, les températures minimales ne dépasseront pas 5 degrés en bord de mer et comprises - 4 et -1 degrés dans le centre. Le ciel sera variable avec quelques averses. La limite pluie-neige s'abaissera jusqu'à 400 mètres dans le centre. Le vent sera variable faible en général sauf en Balagne et dans le Cap Corse où, établi auSud-Ouest, il attendra 30 à 50 km/h. Températures maximales 7 à 10 degrés en bord de mer, et 1 à 6 dans l’intérieur.





Mercredi 6 janvier

Coté ciel, ce sera un copier/coller de mardi. Coté vent, le Libecciu soufflera assez fort sur une grande partie de l’île : 30/50 km/h avec des rafales à 60 km/h. maximales : De 1 à 10 degrés du centre vers les côtes.





Jeudi 7 et vendredi 8 janvier

Peu de changements. Des éclaircies mais aussi de nombreux passages nuageux porteurs d’averses de pluie ou de neige à partir de 500 m. Vent de Sud-Ouest soufflant assez fort. Températures maximales comprises entre 9 et 11 degrés près des côtes, 2 à 8 degrés dans l’intérieur



Samedi 9 et dimanche 10 janvier

Temps instable dans un courant modéré de Sud-Ouest samedi puis Nord-est dimanche. Températures maximales : 2 à 12 degrés du centre de l’île vers le bord de mer.