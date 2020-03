Météo de la semaine : Enfin la pluie !

Lundi 2 mars



Le ciel sera très nuageux avec des précipitations un peu partout sur l’île mais plus marquées dans le centre et l’ouest de l’île. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 1600 mètres en journée mais vers 800 mètres la nuit suivante. En soirée ces pluies prendront un caractère orageux. De belles éclaircies se développeront la nuit suivante. Le vent d’ouest sera modéré de la Balagne au Cap Corse, dans l’extrême sud et en montagne avec des rafales atteignant 100 km/h dans l'après-midi. Le long de la plaine orientale, vent de sud-Est 30 à 60 km/h. Les températures maximales seront voisines de 11 à 17 degrés du centre vers le bord de mer.



Mardi 3 mars

Au petit jour il fera 7 à 10 degrés près des côtes, 3 à 6 dans le centre. En bord de mer le soleil prédominera alors que dans le centre de l’île, le ciel sera bien sombre avec de petites averses possibles. Ondées possibles aussi entre Ajaccio et Sartène. La limite pluie-neige se situera vers 1000 mètres et une hauteur maximale de neige de l'ordre de 5 centimètres peut être atteinte sur le relief. Le vent d'Ouest à Sud-Ouest soufflera assez fort à fort, sur la partie occidentale et aux extrémités de l’île. Avec des rafales atteignant 85 km/h. Les températures maximales seront voisines de 15 à 17 degrés vers les côtes, 11 à 14 degrés dans l’intérieur.

Mercredi 4 mars

Encore des nuages avec quelques précipitations éparses mais limitées à la façade ouest et dans l’intérieur. Ailleurs le soleil prédominera. Vent d’ouest modéré en Balagne, dans le Cap Corse et dans l’extrême sud. Températures maximales : 8 à 16 degrés.



Jeudi 5 mars

Toujours un temps assez nuageux avec quelques pluies à l’ouest, plus ensoleillé façade orientale. Vent de sud à sud-est faible à modéré. Maximales s’étageant entre 9 et 15 degrés



Vendredi 6 mars

Les éclaircies prédomineront mais quelques averses seront encore possibles le matin sur la façade occidentale. Vent de Nord-Ouest modéré 30 à 50 km/h. Températures sans grand changement.

Samedi 7 et dimanche 8 mars

Belles éclaircies avec un vent d’Est modéré. Températures maximales : de 14 à 16 degrés près des côtes, 8à 13 dans l’intérieur. Tendance pour la semaine du 9 au 15 mars Le temps s’annonce sec et le plus souvent ensoleillé avec un vent faible à modéré. Températures maximales sans changement significatif.