Météo corse : sortie de confinement sous les nuages

Lundi 11 mai

Le temps sera bien nuageux sur toute la partie Ouest de l’île, de Calvi à Bonifacio, et dans le centre avec des pluies. A l’Est, après un début de journée très nuageux, des éclaircies se développeront. Le vent d’ouest soufflera assez fort sur la façade occidentale 50 à 70 km/h ainsi que dans l’extrême sud entre Porto Vecchio et Bonifacio. Ce vent se renforcera encore en soirée, 50 à 80 km/h, touchant la région bastiaise. Les températures maximales atteindront en mi-journée 17à 22 degrés.





Mardi 12 mai

A l’aube de mardi, le mercure s’étagera entre 7 et 11 dans l’intérieur, 13 à 15 en bord de mer. Le temps sera bien ensoleillé sur toute l’Île. Le vent de Sud-Ouest soufflera encore assez fort à fort, jusqu'en milieu d'après-midi, sur la partie occidentale, en montagne et aux extrémités 40 à 60 km/h. Températures maximales : 17 à 24 degrés.

Mercredi 13 mai Les éclaircies prédomineront mais le ciel deviendra très nuageux en soirée. Le Sirocco s’établira assez fort dans le Cap Corse, 30 à 70 km/h, faiblissant en soirée. Dans le Sud, vent de Sud-Ouest modéré. Températures maximales sans grand changement 17 à 23 degrés,

Jeudi 14 et vendredi 15 mai Il faut s’attendre à un temps très nuageux notamment sur la partie Est de l’île et dans le centre où quelques pluies sont possibles. Le vent d’Est sera modéré le long de la côte orientale. Températures maximales en hausse dans ce courant de Sud : 18 à 25 degrés

Samedi 16 et dimanche 17 mai Durant ces deux jours le temps sera instable avec certes de belles éclaircies mais aussi des averses. Vent de secteur Est plutôt faible. Maximales en légère baisse : 16 à 24 degrés.

Tendance pour la semaine du lundi 18 au dimanche 24 mai Temps capricieux en début de semaine, lundi et mardi avec des averses entrecoupées d’éclaircies. Vent de Nord-Ouest modéré ces deux jours. Pour le reste de la semaine beau temps avec un vent de Nord-Est modéré. Températures minimales en légères hausse, maximales comprises entre 18 et 25 dg.