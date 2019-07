Météo : Un week-end bien capricieux

Ce vendredi, le soleil sera bien présent mais dans l’après midi cumulus et cumulonimbus gonfleront les muscles dans le centre de l’île, générant quelques petites averses. Les brises de vallées et de mer seront faibles à modérées. Les maximales encore bien hautes pour la saison atteindront 27 à 34 degrés.



Samedi 27

Aux belles périodes ensoleillées du matin succédera un temps instable. Les nuages prendront alors le pas sur les rayons solaires et donneront des averses voire des coups de tonnerre sur le nord de l’île et dans le centre. La nuit suivante, ce temps capricieux aura tendance à se généraliser à toute l’île. Le vent d’ouest se lèvera en ce samedi, soufflant assez fort aux extrémités de l’île et sur la partie occidentale avec des rafales atteignant 65 km/h. Températures maximales en baisse : 26 à 31 dg.





Dimanche 28

C’est un temps perturbé qui va prédominer sur toute l’île avec des orages accompagnés de bonnes averses notamment en première partie de journée. Le libeccio soufflera assez fort aux extrémités de l’île et sur la partie occidentale avec des rafales atteignant 95 km/h. Maximales en chute libre : 23 à 27 dg, en dessous des normales de saison.