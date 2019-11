Météo : Pluie, vent et fraicheur au menu de la semaine

Lundi 11

La Corse est placée en vigilance jaune pluies - inondations - orages)

Temps perturbé avec de nombreuses pluies, parfois orageuses sur la façade orientale particulièrement concernée par ce mauvais temps. Vent de Nord-Est modéré 30 à 60 km/h notamment sur le nord de l’île et la Balagne. Températures maximales en dessous des normales de saison : de 13 à 17 degrés du centre vers le bord de mer



Mardi 12

Au petit jour les thermomètres afficheront 7 à 13 du centre vers le bord de mer. Le ciel sera bien gris et les pluies ininterrompues. La limite pluie-neige se situera entre 1950 et 2200 mètres. Le vent de Nord à Nord-Est soufflera assez fort, dans le Cap Corse, voire la Balagne avec des rafales atteignant 65 km/h. Les températures maximales, en dessous des normales s’étageront entre 13 et 16 degrés du centre vers le bord de mer, 9 degrés dans les villages d’altitude.



Mercredi 13

Quelques éclaircies le matin puis les nuages prédomineront l’après midi donnant des averses de pluie et de neige à de 1650 mètres. Etablissement d’un vent de Sud-Ouest assez fort à fort aux extrémités de l’île et en Balagne avec des rafales atteignant 65 km/h. Températures maximales en légère hausse : 14 à 17degrés, et 9 à 10 pour les villages perchés.



Jeudi 14 et vendredi 15

Persistance d’un temps très nuageux avec localement de fortes pluies. Vent de Sud à Sud-Est assez fort. Températures minimales : voisines de 5 à 8 degrés, et -1 degré sur le relief. Températures maximales : de 13 à 16 degrés.



Samedi 16 et dimanche 17

Temps toujours instables avec des ondées éparses. Vent de Nors-Est, assez fort,sur le nord de l’île. Températures maximales en baisse: 13 à 17 degrés, et 5 à 8 degrés sur le relief.





Pour la semaine du lundi 18 au dimanche 24

La semaine sera encore bien perturbée alternant épisodes pluvieux et périodes d'accalmie. Les températures seront proches des normales de saison.