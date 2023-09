Selon les prévisions de Météo-France du 20 septembre 2023, des cellules orageuses remontent de la mer et touchent l'ile en soirée et en première partie de nuit de mercredi à jeudi. Sous ces orages mobiles, de fortes intensités pluvieuses sont attendues, 50 à 60 mm en peu de temps, de fortes rafales de vent 80 à 100 km/h, de la grêle et une importante activité électrique avec un passage possible en vigilance orange.