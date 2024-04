Météo : La Corse placée en vigilance jaune orages ce mardi

Météo-France a placé la Corse en vigilance jaune orages ce mardi 23 avril. En Corse-du-Sud, les averses les plus importantes sont prévues dans le relief et la région de Porto-Vecchio, avec des cumuls de pluie pouvant atteindre 5 millimètres près d'Ajaccio. En Haute-Corse, les cumuls les plus élevés sont attendus dans le Cap Corse, atteignant localement 10 millimètres. L'alerte est en vigueur jusqu'à minuit en Corse-du-Sud et jusqu'à mercredi 5 heures du matin en Haute-Corse

Seule la Haute-Corse devrait encore être sous le coup de cette vigilance mercredi.