Météo: La Corse placée en vigilance jaune à la canicule et aux orages ce dimanche

La rédaction le Dimanche 7 Août 2022 à 08:25

Météo-France maintient pour ce dimanche 7 août l’alerte jaune canicule en Corse qui est aussi placée en vigilance jaune aux orages entre 11 et 21 heures.

En effet, si les températures sont généralement supérieures à 35 degrés, avec des pointes comprises entre 36 et 38 degrés, des orages, violents par endroits, sont également attendus en fin de matinée et pur le reste de la journée, avec des risques de précipitations qui pourraient être fortes par endroits.

Comme hier à Asco où les pluies (17.9 mm en 36 minutes) ont notamment entraîné une crue de la rivière.