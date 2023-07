Météo : La Corse en vigilance jaune canicule ce samedi

Météo France a diffusé un bulletin de Vigilance jaune avec situation météorologique à surveiller pour le phénomène « Canicule » à compter du 8 juillet 2023, ) 3 heures et qui devrait perdurer à minima jusqu’au 8 juillet 2023 à 16 heures, indique dans un communiqué la préfecture de Haute-Corse.





Les températures, déjà élevées ce vendredi, vont amorcer une hausse sensible à partir de demain samedi 8 juillet. Les températures minimales atteindront jusqu’à 24 degrés sur le littoral. Les températures maximales atteindront jusqu’à 34 degrés en bord de mer et dépasseront les 35 degrés en plaine dans l'intérieur du territoire.

Un passage en orange canicule à compter de la journée de dimanche est probable.

Les services de l’État dans les départements sont mobilisés pour anticiper et gérer l’impact sanitaire des fortes chaleurs.





Les préfets appellent chacune et chacun à la plus grande vigilance. Le danger est d’autant plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments et les personnes isolées.

Il est rappelé qu’en période de canicule, il est important d’adopter les bons gestes et de suivre les recommandations suivantes :

• maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour et en aérant la nuit si les températures ont diminué ;

• boire régulièrement et fréquemment de l’eau ;

• se rafraîchir et mouiller son corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avant-bras);

• utiliser si possible un ventilateur et/ou une climatisation ou passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque, supermarchés, etc.) ;

• éviter de sortir dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes (11h-21h) et limiter vos activités physiques ;

• donner et prendre régulièrement des nouvelles de ses proches.