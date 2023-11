Météo : La Corse-du-Sud en vigilance jaune pour vent

Selon les prévisions de Météo-France le vent d'Ouest se renforce en cours de soirée de jeudi sur le chaînon central et déferle sur les premiers contreforts du versant oriental. Les rafales attendues dans ces secteurs sont de l'ordre de 120 km/h. Le proche intérieur et les littoraux restent épargnés par les plus fortes rafales. Ces vents s'atténuent à partir du milieu de matinée de demain vendredi.



Haute-Corse

En Haute-Corse, en ce jeudi soir, le vent d'ouest se renforce, particulièrement sur le versant est du Cap Corse. Les rafales sont estimées à 160 à 180 km/h sur le Cap Corse, 140 à 160 km/h sur la Balagne littorale, et pouvant atteindre jusqu'à 120 km/h dans la zone de Bastia, sur la chaîne centrale et les premiers contreforts orientaux.





La population est appelée à la plus grande prudence, notamment sur les zones exposées, les côtes, et les hauteurs. Des perturbations dans les déplacements sont à anticiper, et il est recommandé de sécuriser les objets extérieurs sensibles au vent.