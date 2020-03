Météo : La Corse a connu l'hiver le plus chaud depuis 1945

«Il s'agit des températures moyennées sur la Corse et elles sont de 2.3 degrés au-dessus de la normale. Le précédent record était l'hiver 2006/2007 avec +1.9 degrés et plus loin encore l’hiver 1989/1990 avec +1.6 au-dessus de la normale. Les trois mois d'hiver ont été successivement plus chauds que la normale ». (voir diaporama ci-joint)





Des records ?

« Le mois de février 2020 ne bat pas le record de février 1990 :

+3. 2 au dessus de la normale pour 2020 et +3.3 pour février 1990.



Par ailleurs décembre 2020 atteint la valeur record de décembre 2000 soit + 2.1 dg au-dessus de la normale. « Cet hiver 2019/2020 ressemble en fait à celui de 1989/1990 » précise encore notre météorologue, «notamment si l'on regarde l'enneigement ou plutôt l'équivalent en eau liquide disponible en montagne au 1er mars : valeur zéro au 1er mars 1990, un petit 10 mm au 1er mars 2020 ». Et de poursuivre : «On notera au passage que s'il y a une tendance marquée avec le réchauffement climatique à la diminution de l'enneigement en montagne, la variabilité "naturelle" du climat explique aussi la variabilité interannuelle de l'enneigement en Corse ».





On ne peut pas dire que la Corse ait été arrosée cet hiver ?

« Effectivement, ce n'est pas un hiver très arrosé. Le cumul sur les trois mois de décembre, atteint, moyenné sur la Corse, 223 mm, soit 82% de la normale ».





Moins de jours de pluie aussi ?

«On observe 10 jours de pluie en moins sur cette période hivernale. A noter, quant aux précipitations, un littoral insulaire en général très peu arrosé, en contraste avec le relief. Si ce déficit de précipitations n'a rien de très inquiétant en lui-même, bien qu'il faille espérer que mars 2020 ne ressemble pas à l'aride mars 2019, on retrouve le scénario malheureusement habituel désormais, c'est à dire des précipitations dans une atmosphère plus chaude et donc moins "efficaces". C'est ce que traduit l'indice d'humidité du sol qui présente une valeur très basse, toujours moyennée sur la Corse, à ce jour »





Et la suite ?

« Les prévisions saisonnières prévoient un temps plus sec et plus chaud »***.

Bref, faudra s’y faire !



***voir carte 1 et 2 du diaporama