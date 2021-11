Météo France maintient la Corse en vigilance jaune pour pluie et inondation

Durant ces six dernières heures, les cumuls les plus importants ont été relevés au niveau des reliefs. On a relevé de 60 à 80 mm dans les secteurs du Renoso et de Ghisoni. Les services de secours n’ont été sollicités qu’à 6 reprises pour des interventions mineures (chutes d’arbres, de fils électriques, reconnaissances …). Le préfet remercie l’ensemble des services associés à la gestion de crise (services de l’État, gendarmerie, sécurité civile, pompiers, éducation nationale, Collectivité de Corse, Orange, EDF) qui resteront mobilisés jusqu’à la fin du phénomène.



Evolution prévue



Les pluies vont continuer d'affecter surtout la façade orientale de l'ile prenant parfois un caractère orageux. Les pluies les plus fortes sont attendues jeudi en journée. Sur tous les contreforts orientaux de l'île, de la Castagniccia à l'Alta Rocca, on attend des cumuls de pluie de 60 à 80 mm, ponctuellement 100 mm, qui viendront s'ajouter aux pluies déjà tombées sur ces mêmes zones durant l'épisode pluvieux de mardi soir à mercredi journée.



La Préfecture renouvelle son appel à la plus grande prudence dans les déplacements et dans la pratique d’activités de plein air sensibles à ce phénomène.