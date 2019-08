Météo : Fortes pluies et inondations à l'Ile-Rousse

Le tonnerre grondait dès jeudi soir pour finalement se transformer en milieu de nuit par de violents orages. Très rapidement, les inondations se sont multipliées en Balagne et les interventions des pompiers se sont multipliées.

Le secteur le plus touché a été celui de l'Ile-Rousse où se sont des torrents qui se sont déversés sur la cité paoline.

Là aussi, avec à leur tête le Lieutenant Massoni et le capitaine Orticoni pour la coordination des moyens nautiques, les pompiers de l'Ile-Rousse, renforcés par les pompiers de Calvi, ont accompli un travail extraordinaire pour venir en aide aux personnes.

Les inondations de magasins, caves et autres ne se comptent plus.

Les secteurs les plus impactés ont été l'avenue Piccioni, la place Paoli et Sottu Mare

Il est tombé 52mm de pluie en deux heures de temps!!!

Sur le plan d'eau la situation était tout aussi délicate, avec notamment un bateau d'une quinzaine de mètres de long en difficultés et plusieurs embarcations à la dérive.

Au lever du jour la situation restait très compliquée, d'autant que la pluie continuait à tomber.

Une trentaine de pompiers était mobilisée pour des opérations de pompage.

Tous les centres de secours de Balagne sont en alerte et font de leur mieux pour contenir la situation.

La situation devrait s'améliorer en fin de matinée.