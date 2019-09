Météo : Attention au vent. On attend des pointes à 120km/h

Le vent va souffler fort pendant deux jours sur la Haute-Corse où, en prévision d'éventuels incendies, deux Canadair doivent arriver en renfort dans le courant de la journée.

Sur le terrain, c'est aussi la mobilisation générale avec, outre les divers centres de secours, les forestiers-sapeurs, l'ONF, les centres communaux de lutte contre les feux de forêts et les anciens pompiers notamment, exercent une vigilance accrue sur tous les sites susceptibles d'être la cible des pyromanes.



Mais le vent est aussi synonyme de forte houle.

Dès lors la plus grande prudence est recommandée aux baigneurs pendant la période tempétueuse et même au-delà puisque l'expérience, tragique, a démontré que beaucoup de noyades surviennent même deux jours après l'épisode de vent.