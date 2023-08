Météo : 813 clients d’EDF privés d’électricité en Corse

Vers 9h ce matin, l’entreprise pointait 171 clients privés d’électricité dans les secteurs d’Oletta, Porto-Vecchio et Pietrosella. Puis, en début d’après-midi de nouvelles coupures étaient en cours chez 204 clients du côté de Belgodère, Figari et Occhiatana.Si ces incidents sont désormais terminés, et l’ensemble de la clientèle a pu être réalimentée, de nouvelles coupures sont intervenues sur le réseau électriques en raison des conditions météorologiques défavorables qui continuent à toucher la Corse ce lundi soir.Ainsi à 17h30, EDF Corse indiquait que « 813 clients sont privés d’électricité, principalement sur la commune de Sartene, mais également sur les communes de Monacia-d'Aullène et de Giuncheto ».« Nos équipes restent mobilisées pour rétablir le courant », ajoutait l’entreprise en précisant : « Compte tenu des conditions météorologiques, et la situation demeurant très instable, EDF Corse recommande une grande prudence, et invite la population à contacter directement le service de dépannage* en cas d’anomalie sur le réseau. L’entreprise rappelle qu’il ne faut en aucun cas toucher un fil à terre »* Numéro Centre d'appel dépannage : 09 72 67 50 20