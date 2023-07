Meridianu signe un nouvel album pour les 20 ans du groupe

En 2022, pour célébrer leurs 20 ans d'existence, les membres actuels du groupe Meridianu, Jean-Antoine Orticoni, Marc de Lanfranchi et Joseph Gras, ont décidé de retrouver le chemin des studios d'enregistrement et de remonter sur scène. "On a ressenti le besoin de nous exprimer à nouveau à travers la voix, la musique et la poésie et "Amore à suminera" est né. explique Jean-Antoine Orticoni, créateur du groupe.



Un mélange de compositions et de reprises

L'album comprend des compositions personnelles sur des textes sacrés, tels que "Stabat Mater", "Vidi aquam" et "Requiem". Il inclut également des reprises d'airs traditionnels, en passant par les origines, comme le célèbre "Dio vi Salvi Regina". Parfois, ces reprises sont réinterprétées pour les amener vers une évolution possible, comme c'est le cas pour "Isul'anima". Parmi les morceaux phares de l'opus, on retrouve également des classiques comme "O Ciucciarella" ainsi que des créations originales, notamment les titres "Una terra in mè", "Canzona per Davia", "Mare Terraniu", "U castagnu di Favalellu" et "Ave Maria". De plus, l'album rend hommage à un ami cher avec les morceaux "Quand'un amicu si ne và" et "Lullaby". "Afin de retranscrire l'identité du groupe, depuis ses débuts à Palmentu jusqu'à son ouverture au monde, le choix des chants pour le nouvel album était empreint d'une certaine évidence : partir de la tradition et y apporter de l'originalité". détaille Jean-Antoine Orticoni.



Les voix : un atout assentiel du groupe

Les voix des membres du groupe restent un atout essentiel de Meridianu et représentent un repère très important. "La siconda, le bassu et la terza, avec quelques variations, construisent la base de toutes les chansons du groupe", détaille Jean-Antoine Orticoni. Pour l'orchestration de ce nouvel album, le groupe s'est rapidement tourné vers des instruments classiques, optant pour une formation de type quatuor à cordes. Cette décision a été soutenue par leur regretté ami Antone Sicurani, ingénieur du son et réalisateur de l'album "Alma di quì", qui les a dirigés vers Camille Ghipponi, musicien et professeur à Calvi. Ce dernier est devenu l'arrangeur des titres de "Amore à suminera", en duo avec Adrien Sassier, un jeune prodige de Mons, en Belgique.



Des rencontres inspirantes

Sans oublier ses racines balanines, Meridianu a décidé d'enregistrer une partie de cet album directement dans le village de Palmentu, faisant venir un quatuor aux origines diverses de toute l'Europe : Pologne, Espagne, Belgique et France. Pour la deuxième partie de l'enregistrement, le groupe s'est tourné vers l'Italie, notamment pour les instruments tels que le célesta et une cathédrale à l'acoustique merveilleuse pour le travail polyphonique. Ce choix a été rendu possible grâce à la rencontre avec un jeune ténor italien, Davide Pastorino, originaire de Noli en Ligurie, lors d'une tournée en Corse.



Une pochette qui incarne l'amour

La pochette de l'album a été créée par Anne Cotrel, une artiste plasticienne du nord de la France. Inspirée par la poésie de Jean-Pierre Orliac, parolier historique du groupe, ainsi que par le travail des chanteurs, elle a créé un univers visuel représentant différentes formes d'amour : maternel, filial, passionné, amical et l'amour pour une terre. Cette pochette symbolise l'amour que le groupe porte à la musique, à leurs traditions, à leur culture et à leur public.