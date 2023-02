Mercredi des Cendres : c'est le début du Carême pour les chrétiens de Corse

Ce mercredi 22 février à 17 heures, l'abbé Jean Simon Carlotti a présidé la célébration des Cendres à l'église San Pancraziu à Castellare di Casinca . "Aujourd'hui est un jour de jeûne et de prière. E Cendere indiquent le premie r jour du carême qui va se poursuivre sur 40 jours jusqu'à Pâque." explique le curé que dans son homélie, a abordé les thèmes de la repentance et du jeûne .



Le mercredi des Cendres pour les chrétiens est un jour de purification du corps et de l'esprit qui repose sur la prière, l'aumône et le jeûne qui marque l'entre en carême : une période de quarante jours qui fait référence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël, entre la sortie d’Égypte et l’entrée en terre promise mais aussi aux quarante jours passés dans le désert par le Christ où il a mené un combat spirituel.



L’entrée en Carême est marquée par l’imposition des cendres, d’où le nom de mercredi des Cendres : le prêtre en dépose un peu sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. La cendre selon les écrits testamentaires est le signe de la tristesse de l'homme face au malheur. Lors de l' homélie, les paroissiens se voient apposer sur le front, de la cendre en forme de croix. "Après l'homélie, j'ai béni les rameaux de l'année dernière qui ont été réduits en cendre, puis j'ai fait un signe de croix sur le front de chaque fidèle. La cendre purifie du péché et la confession des priants en ce jour des Cendres permet de reconnaître en chacun de nous, nos transgressions. Mais c'est aussi un signe d'humilité. En recevant cette marque sur le front, l'homme veut montrer à Dieu qu'il reconnaît ses fautes , et qu'il place son espérance en la miséricorde de Dieu." explique-t -il . " L a symbolique de cette fête est évoquée dans l'Ancie n Testament, et met l'accent sur la représentation du péché et de la fragilité de l'homme qui se recouvre de cendre pour montrer à Dieu qu'il reconnaît ses fautes et par voie de conséquence il Lui demande le pardon de ses péchés et il fait pénitence." détaille le religieux .



Le rite de l'imposition des cendres sur le front est un geste d'une grande portée symbolique, il permet l'expiation des péchés qui s'accompagne d'une période de jeûne et de refus de toute attitude d'orgueil.



Renaître de ses cendres

"Jeûner, prier et faire pénitence n'a de sens que si on marche sur le chemin de l'humilité" détaille l'abbé, les fidèles sont invités à agir loin de l'orgueil, mais dans le secret de leur cœur, plus simplement lorsqu'on fait une bonne action, il ne sert à rien de s'en vanter, car il n'y a rien de glorieux en cela. Mais c'est bien plus important de faire le bien naturellement sans avoir besoin d'une reconnaissance."