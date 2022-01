Mercato : ça bouge du côté du SCB. Départs, arrivées le point :

Philippe Jammes le Vendredi 7 Janvier 2022 à 09:22

L’arrivée de l’attaquant du SCO d’Angers, Frank Magri, a été officialisée ce 7 janvier, sur le réseaux sociaux par le club Le jeune avant-centre, âgé de 22 ans, s’est engagé pour 2 saisons et demi avec le SCB. Originaire du Sud-ouest, Frank Magri a chaussé les crampons à l’âge de 6 ans au SU Agen où il restera jusqu’en U15. Le jeune franco-camerounais rejoint ensuite la SA Mérignac pour une saison en U16 avant d’être repéré par les dirigeants du SCO Angers qui l’avaient fait signer en U17. Aujourd’hui âgé de 22 ans, le joueur évolue en équipe réserve, N2, où il a déjà marqué à 6 reprises depuis le début de la saison, mais n’a pas toujours pas obtenu la moindre minute de temps de jeu en L1. Son contrat avec les angevins expirait en juin. Un autre joueur pourrait rejoindre très prochainement les Turchini, le défenseur latéral de Clermont Foot 63 (L1) Julien Boyer. Âgé de 23 ans il est passé par Quevilly, Bourg en Bresse et Béziers. Une arrivée qui compenserait le départ de Stephen Quemper.

Stephen Quemper a en effet annoncé jeudi soir sur les réseaux sociaux son départ du club. L’ancien latéral gauche briochin arrivé il y a 3 ans à Bastia et qui arrivait en fin de contrat en juin prochain a décidé de rejoindre son « club de cœur » breton, l’En Avant de Guingamp où il va signer un contrat de deux ans.

Toujours coté départ, et selon certaines infos parisiennes, Kenny Nagera, prêté en début de saison par le PSG au Sporting, très peu utilisé jusque-là par les différents coachs, pourrait retourner dans la capitale avant un nouveau prêt. Ce serait un souhait des dirigeants bastiais.