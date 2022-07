Mercato : Mickaël Alphonse à l’AC Ajaccio pour deux ans

Parti de l’Amiens SC en janvier dernier, Mickaël Alphonse avait rebondi en devenant un élément important du Maccabi Haïfa, sacré champion d’Israël le mois dernier. Libre de tout contrat, l’international guadeloupéen s'engage avec l’AC Ajaccio. "Mickaël est latéral droit, c’est un joueur que je suis depuis plusieurs années et nous avions été trop court pour signer en Ligue 2. Il a des qualités athlétiques, il va vite, il va haut, Mickaël est puissant. Dans le duel il est costaud et est à l’aise techniquement. ", indique Johan Cavalli, coordinateur sportif du club.



Mickaël Alphonse est d’ores et déjà sur les terrains d’entrainement avec ses coéquipiers "je suis très content de venir dans l’aventure avec ce groupe.- a-t-il déclaré sur le site du club - J’arrive avec beaucoup d’envie et l’espoir de faire de très belles choses avec l’ACA. Je suis convaincu qu’avec ce groupe on peut faire quelque chose. On va tout faire pour réaliser l’objectif du club, se maintenir et être très fort à domicile".