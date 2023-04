Menacés par le bouclier tarifaire de TotalEnergies, des pompistes de Haute-Corse dénoncent une "distorsion de concurrence"

C’est une action pacifique qui en appelle d’autres… surement plus conséquentes. Ce jeudi 13 avril, une vingtaine de pompistes se sont réunis devant le dépôt pétrolier de Lucciana, pour faire entendre leurs revendications dans le contexte actuel de hausse des prix du carburant. « Sans une écoute bienveillante et face au péril qui nous menace, nous n’hésiterons malheureusement pas à mener des actions fortes sous 96 heures », précise un communiqué du syndicat des distributeurs de carburants de la Haute-Corse, lu par son responsable, Serge Antoniotti.



L’inquiétude de ces professionnels est liée au bouclier tarifaire annoncé par TotalEnergies en février dernier. En effet, le géant pétrolier avait certifié qu’à compter du 1er mars, et pour toute l’année 2023, le prix du litre à la pompe serait plafonné à 1,99 euro dans toutes ses stations. Initialement réservée à certains carburants, non disponibles sur l’île, l’offre a finalement été généralisée, incluant donc la Corse.



Une situation qui s’apparente à de la « distorsion de concurrence » pour les autres distributeurs, que sont Vito et Esso. « On ne pourra pas s’aligner ! », anticipe Serge Antoniotti. « Il n’y a personne qui peut faire cadeau de 20 centimes du litre en en gagnant 5 ou 6 brut. On sait très bien que seuls quelques centimes d’écart dirigent les clients d’une station à l’autre, donc si on en a plusieurs dizaines, ce n’est même pas la peine d’ouvrir. C’est la faillite assurée pour les trois quarts des stations, soit 90 environ sur toute l’île. » La crainte est plus que jamais d’actualité, puisque ce bouclier tarifaire s’activera dès que les prix dépasseront la barre des 2 euros. Or, au regard de l’augmentation actuelle des cours, « on peut se retrouver dans une semaine avec des carburants à 2,10 ; 20,20 ; 2,30 euros ».