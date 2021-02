Même si leur travail est à moins de 5 km, les Corses y vont en voiture

Pour les petites distances, 5,2 % des actifs utilisent des deux-roues motorisé contre 2,0 % en France de province. A Ajaccio, les chiffres sont d'autant plus parlants car 10 % des Ajacciens qui effectuent de petites distances pour aller travailler utilisent ce moyen de déplacement contre 4 % des Bastiais. Toutefois, c'est un phénomène fortement masculin, puisqu'ils sont 8 % à les utiliser contre 2 % de femmes.



Concernant les moyens de transports doux, ils sont réservés aux trajets de moins de 5km. Sur ces moyens de transport, la marche reste majoritaire avec 95% et se sont les femmes qui la pratique le plus (18 % contre 11 % d'hommes).



Les transports en commun sont quant à eux boudés puisque seulement 2,3 % des actifs les utilisent contre 8,0 % en province. En effet, leur utilisation est spécifique aux plus grandes villes comme Bastia (5,1 %) et Ajaccio (4,5 %).

Les Corses aiment leur véhicule, c'est ce que révèle une étude publiée le 26 janvier dernier par l'Insee . En effet, sur les 133 000 actifs résidant sur l'Ile de Beauté, la grande majorité (96%) déclare se déplacer pour travailler. Parmi ces personnes, la moitié parcourent des "petites distances" de moins de 5 km. Une proportion assez importante par rapport à la moyenne de France de province (34 %). A Ajaccio et Bastia, 7 actifs sur 10 vivent à moins de 5 km de leur travail. Ils sont même 8 sur 10 à Corte et L’Île-Rousse.La Corse est ainsi la région où la part des petites distances est la plus élevée, devant la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour preuve, un quart des actifs habitent même à moins de 2 km de leur lieu de travail (contre 15 % en province). "La proximité des actifs corses vis-à-vis de leur lieu de travail tient en partie au relief contraignant de l’île", indique l'Insee.Sur l'île, 85,5 % des actifs qui se déplacent pour se rendre sur leur lieu travail utilisent la voiture. "Ce taux place la Corse au 3e rang des régions de France de province derrière la Bretagne (86,1 %), la Nouvelle-Aquitaine (85,6 %) et 3,5 points au-dessus de la moyenne de province", assure l'Insee.Mais 65% des actifs corses vont jusqu'à utiliser leur véhicule pour se rendre au travail quand celui-ci se trouve à moins d'un kilomètre de leur domicile. "Le choix de ce mode de déplacement pour de courtes distances peut être lié à des critères divers, comme l’accompagnement des enfants à l’école avant de se rendre à son lieu de travail, des raisons de santé, un relief peu adapté à la marche ou au vélo ou une offre de transports en commun peu développée", poursuit l'institut de sondages.