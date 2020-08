Médiathèques d'Ajaccio : aucun cas positif pour les agents testés à la Covid-19

Le communiqué de la mairie d'Ajaccio :



"Suite à notre communiqué du 25 août où nous vous informons qu’un agent exerçant ses missions aux médiathèques des Jardins de l'Empereur, de Sampiero et des Cannes, ainsi qu’à la Maison France Service des Jardins de l’Empereur avait été testé positif à la COVID-19, les premiers tests de dépistage effectués sur les personnels des établissements de Sampiero et des Cannes ont été réalisés. Ils se sont avérés négatifs pour l’ensemble du personnel.



De ce fait, après une désinfection des locaux selon les préconisations de l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui a lieu

le 28 et le 29 août, les deux médiathèques seront prêtes à accueillir de nouveau le public à partir de lundi 31 août aux

horaires habituels. Les tests sur les agents de la médiathèque et de la MSAP des Jardins de l’Empereur sont effectués ce vendredi 28 août. Si les résultats s’avèrent négatifs, les locaux rouvriront également

au public dès la semaine prochaine."