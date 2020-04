Media : Voce Nustrale, la radio corse de proximité par excellence

Radio Voce Nustrale est née dans un village du rural, Cervioni, composé de 2 000 habitants plutôt sédentaires. Le succès n’était pas garanti ! Pourtant le pari a été tenu et gagné par l’ Adecec, Association pour le Développement des Etudes Archéologiques, Historiques, linguistiques et Naturalistes du Centre-Est de la Corse, qui l’a créée. Cette association, fondée en 1970 a comme principaux objectifs la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture corses, a donc misé avec bonheur sur ce tout nouveau mode de communication, rendu libre au début des années 80.« Voce Nustrale signifie la Voix de chez nous » explique Nathalie Simonetti-Vasta, animatrice à la station. « C’est un nom évocateur pour une radio locale qui a fait le choix de diffuser ses programmes exclusivement en langue corse. Notre belle histoire a débuté avec la mise en place d'un émetteur en modulation de fréquence. La municipalité de Cervioni a mis un local à disposition et une équipe de jeune a pris en charge la création d'un studio. Un noyau dur s’est constitué autour de Jacques Paoli, actuel président, qui a assuré la partie technique de la radio jusqu’à son développement adapté aux nouvelles technologies de la communication. Il est l’artisan majeur de la radio associative de l’Adecec » précise encore Nathalie.Voce Nustrale a reçu sa première autorisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, officialisé au J.O. du 1octobre 1983. Date depuis laquelle, la radio locale émet régulièrement 24 heures sur 24, avec une grille de programme établie et respectée où la part belle est faite aux artistes corses, chanteurs, musiciens, écrivains, à l’histoire, au patrimoine, et à la langue corse.« Voce Nustrale est la toute première radio en Corse à avoir fait le choix de l’emploi de la langue corse » souligne Jacques Paoli. A l’époque RCFM n’existait pas et Radio Corse International, radio pirate émettait depuis l’île d’Elbe. « Au début des années 80, le choix était osé. Des programmes essentiellement en langue corse, et dont une importante partie est consacrée aux informations culturelles et régionales. Informations simultanément livrées sur le site internet de l’association** »En cette période de confinement, Voce Nustrale remplit pleinement son rôle de média de proximité. Tous les matins, avec Nathalie, Voce Nustrale se veut parole d’auditeurs. En accueillant les témoignages des uns et des autres, la radio associative maintient le lien social, entre les familles, les amis, les habitants de la Costa Verde. «Les auditeurs sont nombreux à témoigner de leur quotidien et à se soutenir, par un message, une dédicace » souligne Nathalie. «Les artistes s’y expriment toujours avec plaisirs. Ceccè Buteau, depuis A Soccia, Evelyne Adam, depuis Ventiseri, parrain et marraine de Voce Nustrale nova generazione, Feli, le fidèle partenaire de Scola in Festa et de A casa di a lingua Castagniccia, et tant d’autres qui viennent apporter leur réconfort aux auditeurs de Voce Nustrale.On a réinventé les plages horaires, pour que les auditeurs s’identifient à notre matinale, partagée entre les informations régionales et locales, où l’on décortique la situation jour après jour, les directs où l’on recueille les témoignages, les dédicaces. Sur le 105.1 en FM, comme sur internet*, la radio s‘est mise en mode lien social et répond de manière exclusive à son rôle premier qui était de dire « issa radiu hè a vostra ». Nous invitons les associations, les commerces, les mairies, et toutes structures de la Costa Verde à nous faire parvenir pour diffusion, toutes communications utiles aux habitants.Voce Nustrale doit être plus que jamais la voix de la Costa Verde. Nous relayons l’information, et guidons nos auditeurs durant cette période de confinement. Avec l’espoir l’alléger un peu la lourdeur d’un quotidien dont on a tant de mal à dessiner les contours.La musique est là aussi, la chanson corse bien sûr, mais aussi la musique dans ce qu’elle a d’universel, sans frontière. C’est notre manière de briser le confinement ».Ils sont la voix de Voce Nustrale, permanents et bénévoles : Corinne, Nathalie, Annabelle, François, Paul, Marius, Fabrice, Jacqueline, Marie Teresa, Stella, Maria Laura, Flore, Roland…. Voce Nustrale, dipoi 1983, a voce di a lingua è a cultura corsa.Merci à eux !* 105.1 FM et sur internet www.voce.pro Contact 04.95.38.12.83.** www.adecec.net et sur www.voce.pro