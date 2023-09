Mécontents de leurs conditions de travail, les greffiers du tribunal de Bastia en grève ce jeudi

Les greffiers sont toujours "en colère" et leur principal syndicat a appelé à une journée "Justice morte" ce jeudi 21 septembre alors que les négociations avec la Chancellerie concernant une revalorisation de l’indice et du statut dont au point mort. "Nous sommes les petites mains de la justice, et sans nous, un tribunal ne tourne pas", souligne Anaïs, une greffière du tribunal judiciaire de Bastia reflétant ainsi les préoccupations de toute une profession.



27 des 28 greffiers du Tribunal de Bastia ont décidé de faire grève pour faire entendre leur voix : au cœur du conflit se trouve la classification des greffiers en tant qu'agents de catégorie B+, une catégorie désuète dans la fonction publique. Alors que d'autres professions, comme les secrétaires administratifs ou les conseillers pénitentiaires d'insertion, ont été reclassées, les greffiers ont reçu des ajustements marginaux et n'ont pas bénéficié d'une révision significative de leur grille salariale.



En échange, le ministère de la Justice leur propose une augmentation de 50€ brut par mois, soit à peine 40€ net par mois. Une offre jugée insuffisante par Marie Bouchar, greffière au tribunal judiciaire de Bastia, qui déplore : "Nous sommes ceux qui réceptionnent les personnes, les dossiers, les procédures, nous sommes au téléphone avec les gens, nous échangeons avec eux, leur expliquons les procédures, nous notifions les décisions, et si nous ne sommes pas là pour garantir le déroulement d'une audience, le jugement ne vaut rien." Les greffiers souhaitent donc que leur profession évolue vers la catégorie A, afin d'être rémunéré à leur juste valeur.



Le mouvement de grève de la profession est soutenu par de nombreux corps de métiers, à l'image de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, Claire Liaud, présente à leur côté, car elle est bien consciente que "sans les greffiers, la juridiction et le service rendu aux justiciables n'ont pas de sens. Nous nous devons d'être avec eux puisque notre action de magistrat dépend de leur statut. Si leur statut est dévalorisé, la façon dont la justice est rendue le sera également".



Au niveau national, des réunions entre les organisations syndicales et le ministère de la Justice devraient se tenir la semaine prochaine pour faire évoluer la situation.