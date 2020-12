Me Jean-Baptiste Antoniotti, avocat à Bastia, décède à l'âge de 30 ans

Un immense voile de tristesse a enveloppé la cité paoline de l'Ile-Rousse où il a grandi mais aussi le Giussani et toute l'île à l'annonce du décès tragique le 1er décembre dernier à Bastia de Me Jean-Baptiste Antoniotti, jeune avocat inscrit au barreau de la ville.





Fils de Jean-Nicolas Antoniotti, entrepreneur, membre fondateur de Femu Qui et des Demeures corses et de Marie-Thérèse née Santelli, Jean Baptiste, 30 ans était le petit-fils des regrettés Josette et Jacques Antoniotti fort honorablement connus à l'Ile-Rousse.

Après de brillantes études, garçon doué, apprécié de tous pour son extrême gentillesse, c'est au palais de justice de Bastia que le 8 février 2019, Jean-Baptiste Antoniott a prêté serment entouré de sa famille qui voyait là une juste récompense aux sacrifices endurés pour réussir sa carrière d'avocat.





A l'écoute, attentif à tout ce qui se passait autour de lui, Jean-Baptiste était un véritablement passionné du SC Bastia mais pas que. Il n'était pas rare en effet de le voir participer ou assister à des manifestations sportives et culturelles.

Très attaché à son île qu'il défendait avec force et conviction, Jean-Baptiste n'aurait pu concevoir de passer sa vie professionnelles et familiale autre part qu'en Corse.

C'est à Isulacciu di Fium'Orbu, village des Santelli où il était établi, qu’il a choisi de reposer.

Ses obsèques ont été célébrées ce jeudi 3 décembre à 14h30 en l'église d'Isolacciu di Fium'Orbu en présence d'une foule immense venu l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure.





En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à ses parents, Jean-Nicolas et Marie-Thérèse, ses grands-parents Paul et Cécile Santelli, à Léa sa compagne, à Marie-Cécile et son compagnon et Anne-Lise ses sœurs et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.