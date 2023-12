Mathis Beguier, un talent prometteur au Judo Club de Sainte-Lucie

Mathis Beguier, jeune espoir du Judo Club Sainte-Lucie et membre du Pôle Espoir Corse d'Ajaccio, se démarque avec brio dans la catégorie minime des moins de 73kg. Depuis le mois de septembre, il a remporté cinq compétitions, dont deux titres majeurs : le tournoi international d'Harnes dans les Hauts de France et le dernier tournoi minime de l'année à Istres.

Cette série de victoires est une source de fierté pour le Judo Club Sainte-Lucie et la commune de Zonza – Santa Lucia. Mathis Beguier, en plus d'être un exemple pour ses camarades de club, inspire également les nouveaux arrivants. Toutefois, le chemin vers le haut-niveau exige un investissement considérable en termes de travail, de passion, et au-delà, de ressources financières pour le club.

L'objectif majeur de cette saison sportive pour Mathis Beguier est l’obtention du titre à la Coupe de France Minimes à Paris en mars prochain. Chaque tournoi auquel il participe contribue à sa préparation en vue de cet événement prestigieux. Porte-drapeau du Judo Club Sainte-Lucie, Mathis Beguier incarne la réussite d'un club dynamique comptant 60 adhérents, sous la direction attentive de Julien Vernieuwe.