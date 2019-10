Mathieu Chabert a pris ses fonctions au SCB mais qu’on ne lui parle pas de Sedan !

«J’ai averti les joueurs qu’à partir d’aujourd’hui je ne voulais plus entendre le mot de Sedan. J’ai pas signé à Sedan. J’ai signé au Sporting et c’est un immense honneur. Si on m’avait dit il y a une semaine que je serais aujourd’hui l’entraîneur du Sporting, je ne l’aurais pas cru. Aujourd’hui ce que je veux entendre c’est que le Sporting va gagner des matchs. Je ne pense qu’à un truc : être le plus performant possible ».

A la manœuvre mercredi matin à l’IGESA il s’est déjà fait une idée du groupe. «C’est un groupe de qualité qui vit bien, avec un bon état d’esprit et je vais y ajouter ma touche. Car Je suis intransigeant sur l’état d’esprit des joueurs, sur le vivre, le bien vivre ensemble. Le groupe a fait un bon début de saison avec 7 victoires pour 2 défaites. Dans tous les autres groupes de N2, le club serait premier ! »



Le nouveau coach a fait aussi connaissance avec le staff. « C’est un staff de Ligue 1, de très haut niveau. A moi d’en être le chef d’orchestre ».

Mathieu Chabert se réjouit aussi de pouvoir jouer devant plusieurs milliers de spectateurs. « C’est un public de rêve ! A nous de lui faire plaisir. Certes il y aura des matchs poussifs, car toutes les équipes qui nous affronteront vont se transcender. A nous de nous transcender encore plus ».



Qui est Mathieu Chabert ?

Gardien de but né à Béziers le 5 décembre 1978, il a fait partie de l’académie de St Etienne durant 5 ans. De 15 à 20 ans. Il rejoint ensuite pour quelques mois le club italien d’Udinese (janvier à mars 97) puis Ayr United en Écosse (avril à juin 97). Il évoluera ensuite à Rouen (1997/1998 en CFA), puis à Béziers (1998 à 2002 en DH, CFA2 et CFA). En 2002, alors qu'il s'apprête à signer au Istres FC, la visite médicale lui décèle une tumeur dans la moelle épinière. Après une opération très délicate, il aura besoin d'une année pour réapprendre à marcher. Ayant tiré un trait sur sa carrière de joueur, en 2003 il embrasse celle d’entraineur. Tout d’abord dans le petit club de Béziers Cheminot puis à St Chinian. Entraineur adjoint à Béziers à partir de 2011, il en devient celui de l’équipe première (National) en 2015. A l’issue de la saison 2017/2018, il permet à son équipe d’accéder en L2. Mais au crépuscule de la saison 2018/2019, le club redescend en National. Le club est à la peine cette saison et s’est vite retrouvé relégable. Juste avant de signer à Bastia, Mathieu Chabert était parvenu à le faire sortir de la zone relégable.



« Le Sporting m’a contacté et le club de Béziers m’a libéré. Je ne connais pas beaucoup d’entraîneurs qui auraient refusé ce challenge. Le challenge va être difficile mais j’avais envie de sortir de mon confort. Je vais tout faire pour le relever et l’atteindre avec les joueurs, le staff, les dirigeants et le public ». Mathieu Chabert est en contrat avec le SCB jusqu’en 2021.





Pour le président du Sporting, Claude Ferrandi, les choses se sont faites rapidement.

« Nous avions une liste. Les premiers contacts avec Mathieu ont été très bons. On a discuté, échangé et ça a "matché" tout de suite ! Son discours, son approche, sa façon de travailler nous ont séduits »