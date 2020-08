Mathieu Chabert (SC Bastia) : "un début de championnat compliqué avec cinq premières grosses rencontres"

« On a beaucoup beaucoup travaillé, 8 semaines préparation avec parfois plus de 20 heures par semaine, avec aussi quelques jours de récupération au milieu et je suis très content de l’investissement et du travail des garçons» a expliqué le coach.

«Dans les matchs amicaux on est monté en puissance avec de bons matchs contre le Gaz ou Montpellier. Dans le contenu on a eu quelques difficultés mais dans l’ensemble on est satisfait. On attend avec impatience d’entrer dans le vif du sujet pour se jauger car pour l’instant on n’a pas de jauge des comparaisons »

Après 3 années dans le giron amateur, voici donc le Sporting de nouveau aux portes du professionnalisme avec ce championnat de N1.





«Dans ce championnat, il n’y a pas de petites équipes, c’est un championnat très homogène. C’est un championnat qui progresse vite, qui se professionnalise de plus en plus avec des équipes qui sont de mieux en mieux préparées, avec des joueurs performants. Tous les matchs vont être très compliqués. Nos cinq premiers matchs sont de très très grosses rencontres avec trois déplacements sur ces cinq matchs. On va arriver dans nos petits souliers avec beaucoup de rigueur, de discipline et essayer de faire du mieux possible. Le championnat sera long avec des déplacements longs, des conditions de déplacement pas évidentes, toujours très compliquées, ce qui va engendrer des conditions de récupération pas évidentes »



Mathieu Chabert a, aussi, évoqué l’état de son effectif à un peu plus de 48 heures du coup d’envoi.

«Comme quelques clubs, on a des petits pépins physiques, mais ce ne sont pas des choses graves, hormis la blessure de Michel Moretti mais qui est en bonne voie de guérison et son retour devrait être plus rapide que prévu. On a des petits bobos, de petites incertitudes et pour ce premier match on ne va pas prendre de risques car, on a quatre autres matchs derrière en 15 jours et donc on ne va pas risquer de blesser les joueurs qui ne sont pas au top de leur forme, ceux qui ont eu des soucis dans leur préparation. Pour ceux-ci on va attendre qu’ils soient en pleine possession de leurs moyens. Mais lundi soir on aura 16 joueurs sur la feuille de match, 16 joueurs compétitifs »





Premier adversaire du SCB ce lundi soir, le Red Star, une équipe qui affiche ses ambitions de retrouver la Ligue 2. Mais en ce début de championnat peu d’infos circulent sur cette équipe.

«La difficulté en début de saison c’est que peu de matchs amicaux sont filmés. Donc on a peu d’indications sur nos adversaires, pour analyser leur jeu. On a toutefois quelques infos et on a travaillé dessus. Il faut produire le meilleur football possible mais pour le faire il faut récupérer des ballons et pour récupérer des ballons il faut être bien organisé défensivement. Aujourd’hui ,avec ce que je connais du championnat et ce que je connais de mon équipe, je suis confiant. Je suis confiant mais il faudra faire preuve de vigilance, être très respectueux de l’adversaire, ne prendre personne de haut, rester humbles, travailleurs. Quand on travaille bien et beaucoup, ce qu’on fait aujourd’hui, à un moment donné les résultats arrivent et le travail paye. Ce qui peut faire notre force est, j’espère, la continuité car on a conservé une grosse partie de l’effectif de la saison dernière avec des joueurs qui sont venus compléter le groupe et qui se sont tout de suite intégrés».





Le groupe des 16 joueurs qui s’envolera lundi matin pour la capitale sera dévoilé dimanche soir après le dernier entraînement.