Maternité de la clinique Maymard : le droit de réponse des personnels

Les 15 salariés de la maternité Maymard entendent rappeler, contrairement aux annonces du directeur de la clinique dans l édition de CNI de vendredi, "qu'aucune proposition écrite, détaillée et officielle à ce jour ne leur a été formulée tant par la clinique que par le centre hospitalier.

Le directeur de la clinique Maymard invoque "un engagement de reprise signé" : la signature serait intervenue quand ? Avec qui ? A quel niveau ? Une reprise dans quelles conditions ?

De plus, le directeur de la clinique mentionne que " cela concerne 8 salariés" alors que 15 personnels sont concernés et restent dans l attente de connaître leur sort dans le flou le plus total.

La situation est fortement chaotique entre le silence assourdissant du centre hospitalier et le manque d' anticipation de la clinique Maymard.

À 51 jours de l échéance, il est irresponsable et de mauvaise foi de parler de" souhait des salariés" alors que rien ne leur a été soumis dans le respect de la loi et de leurs droits.

Ceux-ci restent très vigilants et prêts à agir en rappelant que le volet humain doit être examiné avec sérieux et en urgence."